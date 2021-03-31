Алматинцы заступились за водителей автобусов: должны ли они следить за масками

Алматинским водителям поручили следить за масочным режимом в салоне и тех пассажиров, которые будут игнорировать данную санитарную норму – высаживать из автобуса, не впускать. Однако многие алматинцы считают, что водители в первую очередь должны обеспечивать своевременную и безопасную перевозку и ни на что другое не отвлекаться, сообщает zakon.kz.

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На практике водителям общественного транспорта не просто выполнить данное поручение, так как они в первую очередь должны обеспечивать безопасность и график движения и своевременную перевозку пассажиров.

Буквально вчера я зашла в автобус № 72 и водитель вежливо попросил меня надеть маску, хотя я была в маске, но она была чуть-чуть приспущена. Я безоговорочно выполнила его просьбу.

Мы познакомились, его зовут Канат. Он говорит, что с них требуют, чтобы они смотрели за тем, чтобы в салоне все пассажиры одевали маски как положено.

- Я уже замучился делать им замечания. Делай - не делай, а половина людей все равно не одевают маску, у многих она на подбородке торчит, вот посмотрите!

Смотрю в салон. Действительно, у многих одно название, что маски, у всех они приспущены.

- И вообще, я не понимаю, как водитель должен контролировать масочный режим. Мы должны за дорогой смотреть, обеспечивать безопасность движения, безопасную и своевременную перевозку пассажиров, а не смотреть все время в зеркало и высматривать в салоне нарушителей.

Наверное, водитель прав. Я стояла возле него, впереди салона, и убедилась, как это не просто - водить автобус и контролировать правильное ношение маски. Для этого нужно приставить специального человека, например, контролера, чтобы он следил не только за тем, чтобы пассажиры вовремя пробивали свои онай карты, но и правильно носили маски.

Возможно, водителей надо освободить от этого, не требовать с них это, их задача - своевременная и безопасная перевозка пассажиров, ни на что другое они не должны отвлекаться.

Об этом я написала пост в Facebook и в группу "Алматы. Что? Где? Когда?".

Было огромное количество просмотров и комментариев со стороны пользователей. Большинство заступилось за водителей.

Приведем некоторые комментарии (здесь и далее стилистика сохранена – Т. Н.).

Оля: Я каждый день ездию на 72. Да, водители часто отвлекаются то на оплату, то на маски. Народ не сознательный у нас.

Галия Куатбекова: Кстати сегодня наблюдала такую же картину. Водитель сделал замечание женщине, а она с кулаками полезла и три остановки материлась и проклинала водителя. Никого не слушает.

Вячеслав Ржавитин: Контролировать кто и как зашел в автобус, водитель конечно не может, да и не должен. Наверное все дело в нас самих. Хочешь жить - надень маску, не хочешь - твое дело. Только почему за глупость и нежелание жить одного индивидуума должны платить все, кто его окружает? Надеюсь мы не опустимся до российских экспериментов, когда таких "нелюбителей" просто избивали и выкидывали из автобусов сами пассажиры, без вмешательства водителя.

Aigul Kashkarbayeva: Конечно, водитель своей работой должен заниматься. Пусть привлекают работников сан. службы проверять, если на то дело пошло.

Батима Оразалиева: Почему кто - то должен проверять, люди сами не понимают что ли, маску носишь ради себя, а не ради водителя.

Аким Асанов: Да кто требует? Это доп работа оплачивается? Один глаз на дорогу другой в салон, что за бред-е требования.

Карлыгаш Бердинова: Водитель должен спокойно ехать и следить за дорогой, он же людей везёт, не дай бог отвлекся

Александр Филиппов: Водителя не должно это касатся!

Анастасия Кушнарёва Мирсаитова: Обязанности водителя, которые не я придумала: объявлять остановки, внимательно следить за посадкой и высадкой пассажиров, напоминать об оплате за проезд. Начинать движение транспортного средства только после полного закрытия всех дверей автобуса; на остановках подъезжать вплотную к тротуару и останавливаться в зоне указанной дорожными знаками; на конечных остановках проверять салон автобуса на предмет оставленных или забытых вещей, а в случае их обнаружения сдавать диспетчеру. Больше ничего он не обязан....

Светлана Поздеева: Водители должны смотреть только на дорогу.

Валентина Абдулманатова: Водитель должен за дорогой следить, а не за масками. Тем более сейчас люди не в адеквате.

Иса Неизвестный: Ему на остановке надо следить за дверьми и чтобы под автобус никто не попал, а потом в левое зеркало смотреть, чтобы в бок никто не въехал, а не бегать по салону.

Маja Majovna: А если водитель не впустит кого в автобус без маски вы же взвоете!!! Орать тут будете, что дискриминация и тд... А ведь есть такие, которым делай не делай замечание, им пофиг, они все равно спускают маски. И что водителям потом делать? Драться с ними?

Фарида Мухамедрахимова: Люди заходят в транспорт а маске а потом спускают маску, как водитель это будет контролировать?

Жамиля Шакенова: Почему с водителей автобусов требуют, чтобы они контролировали пассажиров кто заходит в маске, а кто без маски в автобус?! Прямая обязанность водителей автобусов довести пассажиров до пункта назначения и следить за передвижением своего транспорта, чтобы не было ДП.

Молдаш Рахимов: А кто это такой умный придумал чтобы водители контролировали пассажиров.

Гульнара Садырова: Согласна на все 100.водитель должен смотреть на дорогу. Ничто и никто не должен его отвлекать. Сколько людей в салоне а он должен их довести в сохранности

Стахий Дидич: Водитель должен следить за дорогой. А кто там в маске или без не его задача. Тогда он должен каждую остановку проходить по салону со словами: входящие наденьте маску! И сколько по времени тогда его рейс будет длиться!?.

Нұрғали Ғабит: Водитель должен безопасно вести транспортное средство, а не функции медика исполнять.

Анварбек Пангиреев: Водитель также не должен отвлекаться на оплату проезда. Его задача безопасно ехать по графику. Контролёры должны производить проверку и штрафовать безбилетников

Сауле Исмуратова: Самоконтроль, люди сами должны думать о себе, а не водитель! Я как то сделала замечание в автобусе женщине вообще без маски, так на меня все накинулись, защищая ее, но я добилась у водителя высадить ее!

И таких комментариев очень много. Вместе с тем, алматинцы предлагают подключить к проверке пассажиров на предмет правильного ношения масок в салоне автобусов сотрудников проверяющих организаций, а также установить в них камеры наблюдения и применять штрафы. Это, считают они, снимет ответственность с водителей за маски и позволит не отвлекаться на несвойственные им функции.

Заида Габдуллина-Юнусова: Вообще-то можно было поручить это онайцам. Проверят билетик, заодно и маски.

Лилия Гарифова: Дайте полномочия онай на контроль масок и выписку штрафов) все сразу будут носить маски в автобусе.

Рафаэль Ризаев: Обещали же, что вот-вот и камеры в автобусе будут распознавать: в маске человек или нет. Ну и данные эти автоматом пересылать сначала в парк, а те уже будут отправлять "куда надо"! И? На каком этапе внедрение этой системы дало сбой?

Madina Abdrashitova: В Испании полиция и патруль (набрали дополнительно людей) следят за масками, если не на носу или вообще её нет, то штраф. Самый низкий - €100. Это для испанцев очень большая сумма. Поэтому маски носят все. Штрафы везде хорошо работают. Думаю, именно они и в Китае свое дело сделали. Почему власти РК не применяют их?

Гульнара Агеева: Иногда за одну поездку наличие оплаты проверяют 2, а то и 3 раза. Почему бы не уполномочить контролеров ОНАЙ, следить за наличием масок у пассажиров общественного транспорта?

Фарида Мухамедрахимова: Можно контролёров ОНАЙ подключить к проверке масочного режима,

Татьяна Лысенко: Он в ответе за безопасность на дороге. Не обязан следить кто в маске, кто нет. Где патрули, которые должны это контролировать. Почему не штрафуют? Пару тройку нерадивых оштрафуют на 83 000 прилюдно, другие в следующий раз подумают надо или не надо носить маску

Наталья Чупикова: Да все просто, как в Арабских Эмиратах, без маски, штраф 800 баксов, везде камеры, даже народ набирать для контроля не нужно

Dana Zhbul: Пусть ставят камеру и штрафы, сразу начнут носить маски ,,хотя бы так . Это безопасность в наше время .

Тоғжан Қожалы: Поставить в автобусы небольшие камеры и сделать надпись, что за безмасочность штраф. Камеры фиксируют безмасочность.

Вот такие пожелания и предложения со стороны алматинцев.

Понятно, по новым правилам пассажирских перевозок во время карантина водитель автобуса не должен допускать пассажиров без масок в салон автобуса. В случае выявления такого нарушения после движения транспорта, он обязан незамедлительно высадить пассажира. В прошлом году даже был случай, когда за допуск пассажира без маски в салон автобуса и несвоевременную реакцию на происходящее, водителю объявили строгий выговор и лишили премии. Конечно, это крайние меры.

Ответственность, прежде всего, должна быть на самих пассажирах, они должны проявлять высокую гражданскую сознательность и строго выполнять постановление главного санитарного врача и носить маску в общественном транспорте. Но, к сожалению, они часто игнорируют санитарные нормы и тем самым подводят не только себя, но и водителей автобусов, даже лезут с ними драться, обзывают нецензурными словами и так далее. Как в таких условиях работать водителю – вопрос. Многие из них признаются, что не успевают контролировать соблюдение масочного режима и одновременно управлять общественным транспортом.

Помнится, это подтвердил и член общественного совета Сабит Аманбаев: "Для того чтобы контролировать ситуацию по наполняемости автобусов, наличию масок и, в целом, контролировать ситуацию, нам понадобится принимать кондукторов в автобус, потому что водитель с этой задачей не справится".

Торгын Нурсеитова