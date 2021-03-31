"Сарыарка" одолела "Номад" в овертайме

Во втором матче серии в рамках полуфинала плей-офф чемпионата Казахстана карагандинская "Сарыарка" одержала победу над "Номадом" и укрепила преимущество в серии, сообщает zakon.kz.



"Сарыарка" — "Номад" 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Счет в серии: 2:0



Шайбы:

0:1 — 31:58 Данияр Сн. (Яковлев, Королев). В большинстве

1:1 — 36:07 Грымзин (Сиксна, Аноховский). В большинстве

2:1 — 52:58 Горбачев (Рахманов, Аноховский). В равенстве

2:2 — 55:02 Яковлев (Пелевин, Королев). В равенстве



Вратари: Бояркин — Крамарь.