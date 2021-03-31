Более чем на 18 млн тенге оштрафовали директоров школ в Казахстане

Депутаты обратились к правительству с просьбой разъяснить учителям новые нормы, так как не все школы в стране готовы к карантинным ограничениям, сообщает zakon.kz.

Согласно постановлению Ерлана Киясова, обучать офлайн разрешается не более 25 учеников в одном кабинете, передает КТК.

То есть большинство классов необходимо делить на два. Однако депутаты удивились забывчивости чиновников. Ведь в Казахстане сейчас масса школ, где до сих пор сохранилась трехсменка. И очевидно, что для соблюдения санитарных правил там просто не хватит помещений. Поэтому директорам не остается другого выбора, кроме как нарушать требования. А об индивидуальных занятиях по 15 человек – и вовсе забыть.

Если школа примет решение, чтобы в классе находилось больше учеников, то директора оштрафуют. С начала этого учебного года за нарушения санитарных норм в дежурных классах и группах директоров школ оштрафовали на общую сумму 18 миллионов 300 тысяч тенге, заведующих детских садов – на 9 миллионов тенге. депутат Мажилиса Парламента РК Жулдыз Сулейменова