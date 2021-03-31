Жители Атырау жалуются на невыносимое зловоние

Второй день зловоние растекается по всему Атырау, сообщает zakon.kz.

Жители массово жалуются на головные боли, передает КТК.

Экологи начали проверку и первые же пробы воздуха показали превышение сероводорода в целых 33 раза.

Однако виновником оказался не местный НПЗ, как предполагали жители. Специалисты уверены: зловоние исходит с места, где скапливаются канализационные отходы.

А ветер приносит вонь в город. Этой проблеме уже много лет. Атыраусцы даже сверяют по ней приход весны. Но в этом году, признают специалисты, запах чувствуется острее.

Атырауский НПЗ, конечно, влияет на состояние воздуха, но это обычно происходит в рабочее время. Зловоние, которое сейчас наблюдаем, чувствуется сильно ночью, оно не связано с предприятием. Это, очевидно, с зоны испарения. руководитель департамента экологии Атырауской области Алибек Бекмухаметов