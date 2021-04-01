Павлодарского педофила приговорили к 20 годам лишения свободы

На закрытом заседании специализированного межрайонного суда по уголовным делам рассмотрели дело 58-летнего мужчины, сообщает zakon.kz.

Его обвинили в совершении действий сексуального характера в отношении малолетнего с использованием его беспомощного состояния и угрозой убийства, передает Pavlodarnews.kz.

Вину подсудимого посчитали доказанной, основываясь на показаниях малолетнего потерпевшего, свидетелей и заключениях экспертиз.

В суде прокурор просил назначить виновному 20 лет лишения свободы, – уточнили в пресс-службе областного СМУС. – Подсудимый вину не признал, он и его адвокат просили вынести оправдательный приговор.

Частью четвертой статьи 121 УК РК – насильственные действия сексуального характера – предусматривается только лишение свободы сроком на двадцать лет. Отбывать его павлодарец будет в учреждении максимальной безопасности.



Мужчина пожизненно лишен права занимать должности, связанные с работой с несовершеннолетними детьми.