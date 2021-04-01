Под водой могут оказаться почти 80 населенных пунктов СКО

1 апреля 2021, 01:54
Фото: ДЧС ВКО

79 населенных пунктов в северном Казахстане может накрыть водой во время весенних паводков, сообщает zakon.kz.

В зоне риска проживают больше 3000 человек, передает Almaty.tv.

Из-за обильного снегопада в регионе усилили противопаводковые мероприятия. На сегодня из населенных пунктов коммунальные службы вывезли порядка 2 миллионов кубометров снега. Для пострадавших от наводнения жителей подготовили 325 пунктов временного размещения.

За последние годы в регионе реализован большой объем противопаводковых мероприятий. Благодаря которым защищена и максимально снижена угроза более, чем 160 населенных пунктах. Это производилось у нас путем установки водопропускных труб, путем возведения либо укрепления защитных обвалований, а также обустройством защитных дамб. заместитель начальника областного ДЧС Мурат Кангужинов


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