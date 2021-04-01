В Twitter появится аналогичная Clubhouse функция

В сервисе микроблогов Twitter появится аналогичный социальной сети Clubhouse сервис Spaces, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

В тестировании новой функции принял участие основатель компании Джек Дорси.

В своем Twitter-аккаунте Дорси опубликовал ссылку на комнату, которая просуществовала всего несколько минут. Данных о результатах тестирования новой функции пока не приводится.

Из записей в официальном Twitter нового сервиса следует, что сейчас проходит его бета-тест. На данный момент функция доступна только ограниченному числу пользователей устройств с операционными системами iOS и Android.

Clubhouse — новая социальная сеть, основанная на голосовой связи. Зарегистрироваться в ней можно только при наличии приглашения. В сервисе нет привычных текстовых постов, а есть специальные виртуальные комнаты, где выступают спикеры. Соцсеть в кратчайшие сроки обрела мировую популярность во многом благодаря вниманию к нему знаменитостей, в частности основателя SpaceX Илона Маска. Ранее аналогичный Clubhouse функционал внедрили Instagram и Telegram.