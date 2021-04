В Instagram появилась новая функция

Instagram ввел новую функцию, аналогичную функции Duet из TikTok. Пользователи смогут записать свое видео в уже имеющийся ролик другого человека, передает zakon.kz.

Об этом сообщается в Twitter компании.

Re-re-re-remix ????



Now you can use the Remix feature in Reels to create your own reel next to one that already exists ????



Whether you’re capturing your reaction, responding to friends or bringing your own magic to trends, Remix is another way to collab on Instagram ✨ pic.twitter.com/eU8x74Q3yf