В Instagram появилась новая функция

Instagram ввел новую функцию, аналогичную функции Duet из TikTok. Пользователи смогут записать свое видео в уже имеющийся ролик другого человека, передает zakon.kz.

Об этом сообщается в Twitter компании.

Теперь вы можете использовать функцию Remix в Reels, чтобы создать свой собственный ролик рядом с уже существующим, - сообщили разработчики.

Re-re-re-remix ????



Now you can use the Remix feature in Reels to create your own reel next to one that already exists ????



Whether you’re capturing your reaction, responding to friends or bringing your own magic to trends, Remix is another way to collab on Instagram ✨ pic.twitter.com/eU8x74Q3yf — Instagram (@instagram) March 31, 2021

Чтобы использовать эту функцию, нужно выбрать в меню видео Reels и "Сделать Remix". И затем можно записать видео либо загрузить уже существующее. Есть возможность регулировать громкость исходного и записанного звука, добавлять закадровый голос, использовать другие возможности редактирования. В новых видео Reels можно будет пользоваться функцией Remix по умолчанию, в старых для этого нужно будет вручную разрешить возможность редактирования. Также можно отключить возможность делать Remix из собственных видео.