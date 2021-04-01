Угонщиков и скупщиков дорогих иномарок поймала полиция в Казахстане

В Туркестане задержали межрегиональную преступную группу, состоящую из четырех человек. Они занимались угонами дорогих иномарок на территории трех областей. Один подозреваемый объявлен в розыск, сообщает zakon.kz.

Их задержание оперативники провели в городах Шымкент, Актобе и Костанайской области. Они угнали дорогие автомашины у жителей города Актобе, Туркестанской и Кызылординской областей.

Для совершения преступления автоугонщики использовали специальное сканирующее устройство стоимостью около 5 миллионов тенге. С помощью "электронной отмычки" они вскрыли и угнали пять автомашин.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по статье 188 ч. 4 УК РК "Кража в особо крупном размере".

В Шымкенте полицейские изъяли угнанную автомашину "Toyota Camry 55", которую подозреваемые успели сбыть за четыре миллиона тенге. Полицейские вернули автомобиль законному владельцу.

В результате специальной операции нами задержаны четверо подозреваемых. Все они жители Актюбинской области. Трое из задержанных ранее судимы за разбой и хранение оружия. Также двое из угонщиков являются приверженцами деструктивного религиозного течения. Подозреваемые взяты под стражу. В ходе предварительного расследования установлено, что члены преступной группы действовали по заранее спланированной схеме. Автомашины стоимостью более 10 миллионов тенге угонщики вскрывали с помощью специальных сканирующих устройств. Подозреваемые следили за автовладельцами, а когда они открывали двери, сканировали электронные замки. Получив доступ к дорогому автомобилю, злоумышленники затем угоняли их со стоянок или улиц. На сегодня следствием установлена причастность подозреваемых лиц в общей сложности к пяти фактам краж автомашин. Из пяти преступлений два совершены в Актобе , два – в Туркестанской и один – в Кызылординской области, – рассказал заместитель начальника Департамента полиции Туркестанской области Курманбек Сахов.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.