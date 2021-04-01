Байден хочет потратить еще $2 трлн долларов на восстановление экономики

Байден хочет потратить $2 трлн долларов на восстановление экономики США. Он представил свой план по обновлению инфраструктуры и промышленности, сообщает zakon.kz.

Это инвестиция в Америку, которая бывает раз в поколение, непохожая на то, что мы видели или делали с тех пор, как несколько десятилетий назад мы построили автомагистральную систему между штатами и вели космическую гонку. Фактически, это крупнейшее вложение в рабочие места со времен Второй мировой войны, — заявил президент США .

По информации РБК, план предусматривает выделение $621 млрд на модернизацию транспортной инфраструктуры, $400 млрд на поддержку пожилых людей и инвалидов, $300 млрд на поддержку промышленного сектора, $213 млрд на ремонт и строительство доступного жилья и $100 млрд на развитие сетей широкополосной связи. Также план включает введение нового стандарта для сферы энергогенерации.

Для финансирования программы он хочет увеличить налоги для корпораций с 21% до 28%, Также будет увеличен налог на зарубежные прибыли компаний.