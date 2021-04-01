Общенациональный локдаун ввели во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил уже третий по счету общенациональный локдаун. Он начнется в субботу и продлится не менее месяца, передает zakon.kz со ссылкой на The Bell.

Мы сделали все возможное, чтобы максимально отложить такие решения до момента абсолютной необходимости, и этот момент настал. Вирус стал заразнее. Если мы не сделаем это сейчас, то потеряем контроль, - сказал Макрон.

Локдаун распространит меры, действующие в Париже и ряде других районов, на всю страну.

Все магазины не первой необходимости должны закрыться с субботы.

Будут запрещены поездки дальше 10 км от дома, за исключением неотложных случаев.

Школы закроются на три недели.

Франция в последние дни занимает первое место в Европе по суточному числу заражений коронавирусом (около 40 тысяч) и удельному показателю на 100 тысяч населения: 55 против 20 в соседней Германии.