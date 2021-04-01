Общенациональный локдаун ввели во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил уже третий по счету общенациональный локдаун. Он начнется в субботу и продлится не менее месяца, передает zakon.kz со ссылкой на The Bell.
Мы сделали все возможное, чтобы максимально отложить такие решения до момента абсолютной необходимости, и этот момент настал. Вирус стал заразнее. Если мы не сделаем это сейчас, то потеряем контроль, - сказал Макрон.
Локдаун распространит меры, действующие в Париже и ряде других районов, на всю страну.
Все магазины не первой необходимости должны закрыться с субботы.
Будут запрещены поездки дальше 10 км от дома, за исключением неотложных случаев.
Школы закроются на три недели.
Франция в последние дни занимает первое место в Европе по суточному числу заражений коронавирусом (около 40 тысяч) и удельному показателю на 100 тысяч населения: 55 против 20 в соседней Германии.
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