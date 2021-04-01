В Алматы киберпреступник увел со счета госпредприятия более 42 млн тенге

В Алматы районный суд №2 Бостандыкского района рассмотрел уголовное дело в отношении К., который обвинялся в хищении со счетов госпредприятия 42,3 млн тенге, передает zakon.kz.

Судом установлено, что в конце 2011 года у подсудимого возник преступный умысел на совершение кражи со счета государственного коммунального казенного предприятия (ГККП) Алматы денежных средств в особо крупном размере путем незаконного доступа к информационной системе "Интернет-банкинг". В этом деле у него были пособники.

Для осуществления своего преступного умысла попросил друга найти лицо, который может открыть и оформить на свое имя ТОО для перечисления на расчетный счет денежных средств и снятии их со счетов банка, за что обещал дать денежное вознаграждение. После регистрации ТОО К. поблагодарил своего друга и бенефициара фирмы денежными средствами в размере 500 000 тенге. Также убедил их в том, что фирма нерабочая и отчеты сдаются своевременно, - рассказали в суде.

Таким образом, К. причинил ГККП ущерб на общую сумму в размере 42 300 000 тенге. Свою вину он не признал.

Тем не менее приговором суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

В качестве смягчающих обстоятельств суд усмотрел наличие на иждивении у подсудимого малолетнего ребенка, и что он впервые привлекается к уголовной ответственности.

Приговор не вступил в законную силу.