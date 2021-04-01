Тюркский совет, который станет организацией тюркского сотрудничества, будет еще одной большой площадкой для улучшения экономики стран, сказал политолог Айдос Сарым, передает корреспондент zakon.kz.

Очень большая идея была озвучена, что совет должен превратиться в полноценную организацию, не ограничиваться только культурными и гуманитарными вопросами, а перерастать в полноценный формат. Очень хорошая идея была озвучена о создании инвестиционного фонда. Мы говорим об угрозах всегда, но надо думать и о возможностях, которые появляются. Понятно, что Казахстану в условиях пандемии, в условиях меняющейся геополитической ситуации надо обрастать большими концентрическими кругами, в которых мы можем решать свои проблемы, укреплять экономический потенциал, находить новые рынки. Очевидно, что если появится тюркская организация, то это будет рынок больше, чем рынок ЕАЭС. Вокруг Казахстана образовывается разного рода большие круги, есть ШОС, СВМДА, ЕАЭС. Совет, который, думаю, станет организацией тюркского сотрудничества, он станет еще одной большой площадкой, которая будет укреплять независимость, будет работать на экономику, — объяснил Айдос Сарым.

По его словам, после проведенного саммита можно будет ожидать усиление сотрудничества, и страны в таких процессах будут уравновешивать друг друга, давать новые возможности, новые опции, которые не только добавляют ответственности, но и возможности.

Когда мы говорим о большом рынке, а это более 200 млн человек. Рынок очень близкий друг к другу. Это внушает оптимизм, внушает надежду на то, что начинающиеся процессы будут обрастать новыми возможностями. Был презентован город Туркестан как духовная столица тюркского мира. Для нашей части мира это очень важная точка. Сегодня в Туркестан ежегодно 2 млн человек приезжают ознакомиться с городом, посетить мавзолей Ходжа Ахмеда Яссауи. А теперь, представьте, что она станет обязательной точкой в духовной карте любого гражданина тюркского мира. Какие это будут возможности для региона и страны в целом. Это должно давать взаимный мультипликативный эффект, — объяснил политолог.

Он напомнил, что с момента создания совета за 10 лет был сделан большой и серьезный шаг. Теперь в случае активизации проводимых процессов можно будет не только восстановить прежние экономические показатели, но и наращивать их.

С нами будут считаться тогда, когда мы будем представлять вместе некую общность, которое имеет свое лицо, свое слово, свою позицию и потенциал. Сырьем мы обеспечены. Если к этому мы будем добавлять технологии, образование, науку, то этот рынок может заиграть. Тогда все найдут себя в этом проекте и найдут для себя в этом возможности. Если экономика в целом будет подниматься, границы откроются, думаю, прежние показатели мы быстро догоним. Если пойдет этот большой процесс, то сможем еще и наращивать, — отметил Айдос Сарым.

Заместитель директора казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Санат Кушкумбаев в свою очередь добавил, что инициатива, озвученная Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, по повышению уровня совета до организации будет играть важную роль в оптимизации всех направлений деятельности: торговли, экономики, культуры, политическое взаимодействие.

То есть не только ограничиваться фундаментальным базисом совета, как, например, гуманитарная сфера, образование, наука. Важно идти дальше, поэтому не случайно лейтмотивом выступления Касым-Жомарта Токаева было в том, что необходимо сфокусироваться теперь на следующем этапе, развитии совместных проектов по анализу больших данных, цифровизации, интернет торговли и так далее, — сказал Санат Кушкумбаев.

Эксперт напомнил, что Президент Казахстана обратил внимание о необходимости сегодня ускорить работу по созданию тюркского инвестицинно-интеграционного фонда, и для этого Казахстан готов предоставить соответствующую инфраструктуру на базе МФЦА.

У каждой страны есть наработки, которые могли бы быть использованы для общих целей. Это все помогло бы улучшить ситуацию по восстановлению экономики стран членов в текущей кризисной ситуации и посткризисный период, — подчеркнул замглавы института.

Он добавил, что мир и глобальная экономика, в том числе экономика стран-участниц, еще находится в зоне турбулентности, но преобразование ССТГ в полноценную международную организацию позволит раскрыть потенциал стран-участниц.

Тюркский мир имеет все возможности стать одним из важнейших экономических регионов 21 века. Для этого есть потенциал. Мы должны развивать транспортную инфраструктуру, использовать современные технологии. Все эти направления могут существенно помочь. В цифровых показателях ближайшая задача достичь докризисного периода объема торговли и товарооборота в тюркском мире, а потом уже двигаться дальше. Но это характерно не только для торговли в этом пространстве, это характерно для всех стран. Сейчас необходимо заново выстраивать мосты, создавать инфраструктуру для улучшения показателей, — заключил Санат Кушкумбаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан