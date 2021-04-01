В Казахстане 25 педофилов приговорены к химической кастрации

Химическая кастрация назначена 25 отбывающим наказание заключенным. Об этом сообщил на брифинге в СЦК заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодня в учреждениях уголовной исполнительной системы отбывают наказание 25 осужденных, которым приговором суда назначена принудительная мера медицинского характера в виде химической кастрации, - сообщил Милюк.

1 января 2018 года в Казахстане вступил в силу закон о химической кастрации. Химическая кастрация осуществляется с помощью препаратов, которые блокируют действия мужского гормона тестостерона. Это приводит к полному подавлению сексуального влечения. Эффект не является необратимым, он действует только на период приема препарата. При этом уколы препаратов нужно делать обычно раз в три месяца. Если процедуру прекратить, мужские функции восстанавливаются. Это значит, что педофил снова может начать приставать к детям.

Оксана Скибан, Нур-Султан