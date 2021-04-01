Названы места, где чаще всего заражаются коронавирусом в Алматы

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы назвали места, где чаще всего заражаются коронавирусом, передает zakon.kz.

Большинство зараженных - 41,5% - сообщили, что, перед тем как заболеть, посещали общественные места.

28,6 процента заразились от больного коронавирусом в семье.

21 процент заразились в общественном транспорте.

7,4 процента заболели после контакта с больным на работе.

1,5 процента случаев - завоз из зарубежных стран и регионов Казахстана.

Также на брифинге была презентована информация о том, в каком районе Алматы больше всего заболевших коронавирусом.

Больше всего заразившихся в Бостандыкском районе. Здесь в марте зарегистрировали 1766 случаев. За ним следует Ауэзовский (1090), Алмалинский (1070), Медеуский (929), Турксибский (613), Наурызбайский (470). В Алатауском и Жетысуском районах Алматы в марте зарегистрировали одинаковое количество заболевших - по 451 случаю.

Ранее сообщалось, что в городе за сутки зарегистрировали 1873 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Наибольший прирост заболевших зафиксировали в Алматы (515 случаев).