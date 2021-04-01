Меры по сохранению исторического центра приняли в Алматы

В соответствии с поручением главы государства по сохранению архитектурного облика центра мегаполиса принят пакет мер по 36 участкам, передает zakon.kz.

По информации Управления городского планирования и урбанистики, на объектах точечной застройки в границах исторического центра города определен ряд земельных участков, находящихся в частной собственности.

Из них восемь участков будут изъяты путем выкупа для организации общественных пространств с благоустройством и озеленением территории. Речь идет об участках:

- южнее ул. Толе би, западнее ул. Масанчи;

- южнее ул. Казыбек би, западнее пр. Достык;

- севернее ул. Казыбек би, западнее ул. Калдаякова;

- ул. Желтоксан, 133 "а";

- южнее пр. Райымбека, восточнее ул. Чайковского;

- пр. Жибек жолы, 67;

- севернее ул. Гоголя, восточнее пр. Назарбаева;

- ул. Макатаева - ул. Желтоксан, 97/53.

Мера принимается в связи с нахождением участков в дворовых территориях и расположением на них большого количества зеленых насаждений, а также из-за несоответствия действующим градостроительным регламентам.

Кроме того, в центральной части планируется изъять два участка для организации зеленых зон: севернее ул. Гоголя, западнее пр. Абылай хана и по ул. Кунаева, 99 "а".

По десяти участкам, имеющим выданные ранее разрешительные документы, принято решение о завершении их освоения. При этом будут учтены рекомендации специалистов и жителей по благоустройству прилегающих территорий. Вместе с тем по ряду объектов будет учтена имеющаяся в округе этажность. Со списком можно ознакомиться на сайте управления в разделе "Новости".

По пяти участкам владельцам предложено восстановить ранее снесенные здания:

- пр. Назарбаева, угол ул. Кабанбай батыра;

- ул. Казыбек би, 39, ул. Калдаякова, 29;

- севернее ул. Карасай батыра, восточнее ул. Панфилова;

- севернее ул. Айтеке би, 79/102/71 (между пр. Абылай хана ул. Желтоксан);

- ул. Панфилова, 106 - здание Казахского государственного комитета по охране природы, построенное в середине 1930-х годов.

Семь земельных участков предлагается освоить в соответствии с разработанными правилами застройки:

- южнее ул. Айтеке би, западнее ул. Желтоксан;

- ул. Карасай батыра, 88 "б" - 88 "в";

- южнее ул. Гоголя, западнее ул. Абдуллиных;

- восточнее пр. Назарбаева, южнее ул. Богенбай батыра - только для благоустройства;

- восточнее ул. Кунаева, севернее ул. Шевченко - только для благоустройства;

- севернее ул. Гоголя, восточнее ул. Абдуллиных;

- ул. Амангельды, 52.

Два участка в квадрате улиц Шевченко - Панфилова – Курмангазы – Байсеитовой уже возвращены в коммунальную собственность города. На этих территориях планируется разбить городской парк.

По двум объектам: ул. Масанчи - ул. Жамбыла 67/101 и ул. Наурызбай батыра, 29/1 продолжаются судебные процессы.

Ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев заявлял, что точечная застройка в историческом центре, а также во дворах жилых домов будет прекращена. Кроме того, запрет распространяется на возведение так называемых "вставок" между домами. Вместе с тем при возведении новых домов будет учитываться ряд параметров, в том числе этажность.

Данные ограничения отражены в разработанных по поручению акима Правилах формирования архитектурного облика и градостроительного планирования. Проект документа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 апреля.