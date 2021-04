Amazon заподозрили в создании фейковых аккаунтов в Twitter для защиты репутации

Компанию Amazon заподозрили в создании фальшивых Twitter-аккаунтов с несуществующими людьми для защиты своей репутации, а также борьбы с созданием профсоюзов, передает zakon.kz со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что многие имена профилей начинаются с "AmazonFC", за которым следует имя и обозначение склада. Эти аккаунты реагируют на критику в адрес компании в соцсети, отвергая опасения об условиях работы.

Журналисты Bellingcat составили список по меньшей мере из 56 аккаунтов Amazon FC Ambassador в Twitter. Большинство аккаунтов созданы всего несколько дней назад, а все их твиты связаны с работой в Amazon. Эти "сотрудники" рассказывают о работе в компании: хвалят возможности роста и рабочий график, скептически высказываются о возможности создания профсоюзов и просто радуются мелочам.

Внимание пользователей соцсети привлекли одни из самых активных аккаунтов, которых заподозрили в обмане. Они раскрыли, что фотографии профилей не настоящие, а созданы с использованием нейросетей. А иногда ботам просто ставили чужие фотографии.

Amazon didn’t even really try with this one lol pic.twitter.com/Q9dyTzKqns