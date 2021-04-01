С мая можно постепенно снять ограничения на деятельность МСБ - Токаев

Касым-Жомарт Токаев сказал, что если в апреле Правительство улучшит ситуацию с вакцинацией в стране, то в мае можно постепенно приступить к снятию ограничений на работу малого и среднего бизнеса, передает zakon.kz.

Имея в виду, что Правительство все же сможет изменить ситуацию с пандемией к лучшему, в первую очередь, путем массовой вакцинации уже в апреле, с мая можно приступить к постепенному снятию ограничений на деятельность субъектов МСБ, в том числе в сфере услуг, - сказал он на совещании по ситуации с коронавирусом в Казахстане.

Ранее Токаев выразил недовольство ходом вакцинации в стране. По его словам, вакцинация в стране проходит медленно.