ДТП с КАМАЗом в Алматы: число жертв увеличилось

Скончался еще один участник аварии на ул. Карьерная в Алматы, передает zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе ДП города.

1 апреля в 12:00 водитель, 2001г.р., управляя автомобилем ВАЗ-211440, следовал по ул. Карьерная в северном направлении. Напротив дома 16 выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с самосвалом КАМАЗ, под управлением гр. М., следовавшим по ул. Карьерная в южном направлении. В результате ДТП водитель ВАЗ-211440 скончался на месте происшествия. А его пассажир, 2002 г.р., скончался по дороге в больницу, - сообщил начальник Управления дознания ДП города Алматы майор полиции Олжас Шарипов.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 345 ч. 4 УК РК - нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.