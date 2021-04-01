Токаев подписал закон об индикативной ставке акцизов на табачную продукцию в странах ЕАЭС

Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон о новых ставках акцизов на сигареты в ЕАЭС, сообщает zakon.kz.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств – членов Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении Акорды.

Законом предусматривается применение индикативной ставки акцизов на табачную продукцию с 2024 года. Подход позволит обеспечить единую практику применения налогообложения акцизами табачной продукции на территории участников ЕАЭС.