Сколько казахстанцев планирует привить к июлю от коронавируса Минздрав

Министр здравоохранения Алексей Цой доложил Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву о темпах и планах по вакцинации от коронавируса в стране, сообщает zakon.kz.

Согласно Вашего поручения, Касым-Жомарт Кемельевич, с 1 февраля 2021 года начата вакцинация против КВИ. Вакцинация начата с работников первой линии борьбы с КВИ. Данная тактика применена в большинстве стран мира и обусловлена ограниченными объемами вакцин на начальном этапе, в виду ограничений в экспорте странами производителями для покрытия внутренних потребностей, - сказал глава Минздрава на совещании по мерам противодействия коронавирусной инфекции, прошедшем под председательством главы государства.

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По его словам, "по истечению двух месяцев с начала кампании вакцинация против КВИ показала свою эффективность и безопасность, а также повысила доверие среди населения".

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На 1 апреля обеспечена доступность вакцинации 300 тыс. граждан. В течение апреля планируется поставка дополнительно более 2 млн доз российской вакцины. До конца первого полугодия планируется привить около 6 млн казахстанцев, - рассказал Цой.

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