Антикор проверил ход строительства школы в Турксибском районе Алматы

Сегодня первый заместитель руководителя Департамента по противодействию коррупции по Алматы Таумұрат Данияр ознакомился с ходом строительства социального объекта, находящегося под антикоррупционным сопровождением, сообщает zakon.kz.

С 2018 года Антикоррупционной службой совместно с АО "НК "Kazakh Invest" и НПП "Атамекен" реализуется проект "Protecting business and investments".

Основная цель проекта – укрепление благоприятного инвестиционного климата, повышение доверия бизнеса и инвесторов к государственным органам путем антикоррупционного сопровождения всех процессов, с которыми сталкиваются предприниматели.

На сегодняшний день под антикоррупционным сопровождением Антикоррупционной службы по Алматы 35 бизнес-проектов на общую сумму инвестиций свыше 200 млрд тенге.

Ряд крупных инвесторов приняли решение присоединиться к антикоррупционному соглашению в рамках проекта Protecting Business and Investments.

Среди которых есть и отечественные предприниматели такие, как ТОО "Ботагоз", которая реализует проект по строительству школы на 590 человек в Турксибском районе. Так как в данном районе есть потребность в новых школах, социальный проект является очень востребованным для жителей Турксибского района.

В ходе реализации проекта строительство школы ТОО "Ботагоз" столкнулись с рядом проблем на стадии согласования разрешительных документов.

Для решения данных вопросов сотрудниками проектного офиса Protecting business and investments на постоянной основе проводились юридические консультации, организованны рабочие встречи с участием уполномоченных государственных органов.

Кроме того, сотрудники проектного офиса непосредственно принимали участие в общественных слушаниях, выездных встречах, заседаниях комиссии по проектированию и строительству школы и т.д.

Так, на сегодняшний день активно ведутся строительно-монтажные работы, сроки сдачи в эксплуатацию социального объекта планируются на июль месяц текущего года.