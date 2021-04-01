Еще один пункт пропуска заработал на кыргызско-казахстанской границе

В КНБ РК сообщили о возобновлении работы пункта пропуска "Кеген" - "Каркара" на границе Казахстана и Кыргызстана, сообщает zakon.kz.

С 1 апреля 2021 года возобновлен пропуск лиц, транспортных средств и грузов через автомобильный пункт пропуска "Кеген" (Алматинская область, РК) – "Каркара" (Иссык-кульская область, КР). Пункт пропуска будет работать ежедневно с 08:00 до 18:00 (по времени Нур-Султана). пресс-служба КНБ РК

В ведомстве пояснили, что "пропуск осуществляется с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, согласно утвержденному порядку пересечения государственной границы Республики Казахстан на период карантинных ограничений".

С 30 ноября 2020 года в связи ухудшением погодных условий и санитарно-эпидемиологической ситуации (связанной с распространением COVID-19) пропуск лиц, транспортных средств и грузов был временно приостановлен, - напомнили в комитете.

8 февраля стало известно, что на кыргызско-казахстанской границе возобновили работу пункты пропуска "Кен-Булун-автодорожный" и "Токмак-автодорожный"