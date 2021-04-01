Ученые назвали продукты, вызывающие болезни почек

1 апреля 2021, 22:25
Фото: pixabay.com

Как выяснили специалисты Университета Монаша, употребление большого количества обработанных пищевых продуктов способствует воспалению и хронической болезни почек, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science Advances, ученые изучили влияние такой диеты на организм с помощью моделей грызунов, в результате чего обнаружили, что повышенное содержание продуктов избыточного гликолизирования влияет на проницаемость кишечного барьера и вызывает синдром "дырявого кишечника": это, в свою очередь, увеличивает риск дисфункции почек.

Специалисты Университета Монаша перечислили изделия, куда, как правило, добавляют описываемые выше потенциально опасные вещества:

  • картофельные чипсы,
  • хлебобулочные изделия,
  • шоколад,
  • кондитерские изделия,
  • термически обработанные продукты для придания жареной и запеченной пище характерного вкуса и аромата.

Исследователи отметили, что воспалительную реакцию, вызываемую продуктами избыточного гликолизирования, можно нейтрализовать за счет введения в рацион крахмальной клетчатки, которая содержится в:

  • овсе,
  • рисе,
  • ячмене,
  • фасоли,
  • горохе,
  • вареном картофеле.

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