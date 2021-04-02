Когда опасно пользоваться смартфоном, рассказал эксперт

Телефоном лучше не пользоваться вблизи резервуаров с горючими жидкостями, на заправках, а также там, где есть предупреждающие знаки и инструкции, сообщает zakon.kz со ссылкой на Прайм.
В медицинских клиниках также могут попросить отключить телефон из-за возможного влияния гаджета на чувствительное медицинское оборудование, рассказал директор факультета информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.
Теоретически телефон может стать причиной взрыва или пожара в непосредственной близости от объектов хранения топлива или химических веществ, а также в местах выполнения взрывных работ, - объяснил эксперт.
Он напомнил, что до недавнего времени было запрещено также использовать телефоны в самолетах. Запрет был снят в 2014 году. По его словам, отключать мобильный приходится в медицинских центрах во время обследования.
Новые медицинские аппараты прекрасно работают рядом с включенными мобильниками. Однако старые поколения медицинского оборудования могут, в теории, "засбоить" - и будут определенные помехи, которые затруднят диагностику, - отметил Косарев.
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