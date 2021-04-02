Землетрясение магнитудой 5.5 произошло на юго-востоке от Алматы

Ночью в пятницу неподалеку от Алматы произошло землетрясение магнитудой 5.5, сообщает zakon.kz.

2 апреля 2021г. в 01:20 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 313 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения 11.8.

Магнитуда MPV 5.5.

Координаты эпицентра 40.82° с.ш. 78.92° в.д.

Глубина 15 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет