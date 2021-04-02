Должен искупить свои грехи: 17-летний студент покончил с собой в Костанайской области

В Костанайской области 17-летний студент повесился на ручке двери в квартире, которую снимал во время учебы, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТоболИнфо.

Инцидент произошел 19 марта. При этом юноша оставил предсмертную записку, где просит папу и маму никого не винить в его смерти, не судить и простить. Якобы его в последнее время не покидало чувство того, что он должен искупить все свои грехи.

В учебном заведении подчеркнули, что студент учился на втором курсе, за это время показал себя только с положительной стороны, на учете в полиции не состоял, активно участвовал в жизни колледжа, никогда без уважительной причины не пропускал занятия, был жизнерадостным человеком, материальных трудностей не испытывал, ни с кем не конфликтовал. Что его могло подтолкнуть к такому страшному шагу остается загадкой, как для руководства колледжа, так и для самих родных.

Родители студента считают, что их сына довели до самоубийства, потому что еще накануне он звонил домой и говорил, что собирается приехать погостить на Наурыз, но подтверждать эту информацию близкие погибшего юноши отказались.

Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по ст. 105 ч. 3 УК РК "Доведение до самоубийства".