В Кокшетау трое пьяных мужчин избили водителя за обгон

Трое мужчин в нетрезвом состоянии заблокировали автомобилю дорогу своей машиной и, вытащив водителя из салона, избили его, передает zakon.kz со ссылкой на ИА NewTimes.kz.

Как сообщает пресс-служба ДП Акмолинской области, 31 марта в 02.34 ночи в дежурную часть управления полиции города Кокшетау поступило сообщение от 24-летней жительницы областного центра, которая сообщила, что неизвестные молодые люди нанесли телесные повреждения ее знакомому возле торгового дома "Шейх".

В течение трех минут на место происшествия прибыли сотрудники экипажей Аскер-9 и Аскер-3, которые на месте конфликта задержали трех жителей города Кокшетау, 22-х и 24-х лет, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.Полицейские сначала доставили злоумышленников в областной наркологический центр для проведения медицинского освидетельствования, а позже передали следственно-оперативной группе, — говорится в сообщении.

Было установлено, что в ходе преследования 20-летнего потерпевшего, злоумышленники на своем авто перегородили дорогу, насильно вытащили молодого человека из машины и нанесли ему телесные повреждения.

Кроме того хулиганы разбили лобовое и заднее стекла автомобиля потерпевшего.

Причину своих хулиганских действий подозреваемые оправдали тем, что, по их мнению, потерпевший, совершил обгон и подрезал их автомобиль.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК "Хулиганство". В отношении подозреваемых избрана мера процессуального принуждения "Обязательство о явке".