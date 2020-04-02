Зато свое: как купить квартиру и не пожалеть

Когда финансы позволяют приобрести собственное жилье – это большая радость. Однако и при покупке недвижимости есть свои подводные камни, поэтому лучше всего основательно подготовиться и изучить нюансы. Какие именно, предлагаем узнать в этой статье.

Покупая квартиру с рук, прежде всего, убедитесь, что перед вами собственник. При встрече задайте пару наводящих вопросов. Настоящий хозяин будет помнить все детали, о которых не знают посторонние люди.

Ни в коем случае не договаривайтесь о сделке без подписания документов. Лучше составить соглашение, в котором будут прописаны сроки освобождения квартиры и перечень документов.

Обязательно детально проанализируйте все правоустанавливающие документы, убедившись в отсутствии юридических проблем. Уделите особое внимание собственникам квартир. Если дети и супруг продавца имеют права на собственность, то от них потребуются дополнительные разрешения на продажу своих долей.

Если вы выбираете жилье в новостройке, то помните: покупатель является инвестором, вкладывающим деньги в строящийся проект. А будет ли этот проект завершен и когда – неизвестно. Поэтому новые дома - это всегда риск.

Нужно удостовериться в надежности застройщика, собрав данные по ранее возведенным им объектам, и ознакомиться с правоустанавливающими бумагами и проектной документацией.

Вне зависимости от того, вторичное это жилье или новостройка, вносить денежные средства лучше только после подписания и регистрации договора о купле-продажи. Уже после покупки квартиры, когда были затрачены десятки миллионов, задумайтесь о страховании вновь обретенного имущества. Прорыв трубы, потоп соседей, кража – обезопаситься от всех этих рисков можно всего за 202 тенге в месяц. При этом вне зависимости от площади жилья, хоть 35, хоть 250 квадратных метров, его можно застраховать за эту смешную сумму в "Номад Иншуранс".

Желаем вам взвешенных решений и удачных покупок!

Нурлыайым Нурсаин