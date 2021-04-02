Опубликована статистика по смертям от коронавируса и пневмонии за сутки 

В Казахстане за сутки умерли от коронавируса 12 человек, от пневмонии два, сообщает zakon.kz.

На 2 апреля лечение от КВИ продолжают получать 26 095 человек (24 512 КВИ+ и 1 583 КВИ-), из них в стационарах находится – 9 098 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 997 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 365 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 90 пациентов; на аппарате ИВЛ – 56 пациентов, - сообщили в министерстве здравоохранения.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 31 марта 2021 года зарегистрировано 77 новых случаев заболевания, 2 случая с летальным исходом. Выздоровело 167 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 50 695, случаев с летальным исходом - 694, всего выздоровели – 48 418 человек, - сообщили в ведомстве.