В Минсельхозе ответили на критику депутата по поводу обеспечения собственной продукцией

В Министерстве сельского хозяйства ответили на критику депутата Ирины Смирновой по поводу зависимости Казахстана от импортных продуктов, передает zakon.kz.

В депутатском запросе имеется ряд существенных заблуждений и неточностей, - отметил на брифинге в СЦК при Президенте РК директор департамента производства и переработки растениеводческой продукции МСХ РК Азат Султанов.

По его словам из-за таких некорректных заявлений может сложиться неверное общественное мнение.

Считаем нужным дать разъяснения по основным тезисам депутатского запроса и рассказать о реальной ситуации в АПК. В первую очередь хочу заверить граждан, что в Казахстане нет 80%-ной зависимости от импортных продуктов. Наоборот, мы обеспечены на 80 и более процентов по всем основным социально-значимым продовольственным товарам, - сказал Азат Султанов.

Исключение составляют лишь 6 видов продтоваров: мясо птицы, колбасы, сыр и творог, яблоки, сахар и рыба. По ним импортозависимость варьируется от 25 до 48%.

Это подтверждается официальными данными Комитета госдоходов Минфина, который ведет статистику по товарообороту продукции АПК, а также Бюро национальной статистики по производству сельхозпродукции - добавил он.

Для наращивания производства вышеуказанной продукции Минсельхоз реализует Комплексный план по импортозамещению на 2021-2023 годы. В течение 3 лет планируется запустить 19 птицефабрик, 9 мясоперерабатывающих предприятий, новый сахарный завод, 8 проектов по выращиванию товарной рыбы, а также заложить 6,6 тысячи га интенсивных садов (преимущественно яблочных). Кроме этого, ежегодно будут запускаться 35 промышленных молочно-товарных ферм.

На данный момент уже есть заметные результаты. В 2020 году производство яблок увеличилось на 36 тыс. тонн, запущены 48 МТФ с общей мощностью свыше 93 тыс. тонн молока, 3 мясокомбината мощностью 33 тыс. тонн мясопродуктов, 8 птицефабрик мощностью 95 тыс. тонн мяса птицы, 3 объекта по производству рыбы с совокупной мощностью 2,2 тыс. тонн рыбы.

В результате реализации Комплексного плана к 2023 году обеспеченность по перечисленным видам продукции составит 100% (за исключением сахара).

Если не отходить от темы импорта, то неверен и тезис об отрицательном балансе импортной сельхозпродукции, который якобы доходит до $1 млрд. В действительности за последние 5 лет отрицательное сальдо импорта продукции АПК снизилось на 45% - с $1,1 млрд. до $600 млн. То есть, депутат в своем запросе оперирует очень устаревшими данными, - подчеркнул Султанов.

При этом импорт в большей мере представлен либо экзотическими товарами, либо сырьем, которое не произрастает в Казахстане, заметил представитель МСХ,

Так, например, тростниковый сахар-сырец является сырьем для производства сахара белого и ввозится из стран Южной Америки. Какао пасты и порошки ввозятся из тропических стран и являются сырьем для производства отечественного шоколада и кондитерских изделий. Кокосовое и пальмовое масла являются сырьем для многих видов молочных и кондитерских изделий и также ввозятся из тропических стран.

В силу природно-климатических условий Казахстан также вынужден импортировать ананасы, бананы, апельсины, мандарины, кокосы и. т.д.), океанические виды рыб и морепродукты.

Завоз данных товаров неизбежен, поэтому вопрос импортозамещения по ним не стоит. В этой связи мы делаем упор на развииии производства собственных социально-значимых товаров. На данный момент работа в этом направлении ведется достаточно успешно, - заключил директор департамента производства и переработки растениеводческой продукции Минсельхоза.