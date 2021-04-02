Задержание двух мужчин бойцами спецназа попало на видео в Уральске

В Уральске бойцы спецназа задержали двух ранее судимых мужчин, сообщает zakon.kz.

По информации "Уральской недели", на месте полицейские опечатывали пневматический пистолет и боеприпасы к нему, а также предмет, похожий на биту. Еще несколько изъятых предметов были в непрозрачных бумажных конвертах.

На данный момент задержан один гражданин В., 1988 года рождения, он подозревается в совершении хулиганских действий на территории города Уральск. В ходе осмотра автомобиля изъяты пистолет и три ножа. Гражданин доставлен в Абайский отдел полиции. Второго задержанного отпустили, так как он ни в чем не подозревается, - рассказали в полиции.