ForteBank вновь признан лучшим банком Казахстана по версии Global Finance

ForteBank был признан журналом Global Finance "Лучшим банком Казахстана" четвертый год подряд.

Комментируя получение награды, председатель правления ForteBank Гурам Андроникашвили отметил: "Мы признательны изданию Global Finance за оценку нашей работы. Присуждение награды в течение четырех лет подряд подтверждает эффективную деятельность и правильно выбранную стратегию. Несмотря на сложные рыночные условия, связанные с пандемией, ForteBank продолжает поддерживать своих клиентов и предлагает качественные инновационные услуги. Банк остается одним из самых высоколиквидных и хорошо капитализированных финансовых институтов в стране. Я хочу поблагодарить каждого сотрудника Forte за качественную работу и вклад в развитие банка в эти сложные времена".

Банки играют ключевую роль в восстановлении экономики по всему миру. Присуждая награду "Лучший банк", мы выделяем лидеров – тех, кому удалось восстановить рост и определить пути дальнейшего развития. Учитывая беспрецедентные экономические условия, вызванные глобальной пандемией, оценка результатов этого года имеет более высокую важность и ценность, чем те, что присуждались в течение 28 лет существования награды, - прокомментировал Joseph D. Giarraputo (Джозеф Д. Джиаррапуто), издатель и директор редакции Global Finance.

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