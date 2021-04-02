40 человек погибли в аварии с пассажирским поездом на востоке Тайваня

На востоке Тайваня сошел с рельсов пассажирский поезд, сообщает zakon.kz.

По информации РИА Новости, 40 человек погибли, 61 пострадали.

ЧП произошло в уезде Хуаялянь в туннеле "Дацин". Поезд состоял из восьми вагонов, рассчитанных на 350 пассажиров.

По предварительным данным, состав столкнулся с техникой, расчищавшей пути от камней. Второй и третий вагоны сошли с рельсов.