40 человек погибли в аварии с пассажирским поездом на востоке Тайваня

2 апреля 2021, 12:35
Фото: 阿美族的歌, Facebook

На востоке Тайваня сошел с рельсов пассажирский поезд, сообщает zakon.kz.

По информации РИА Новости, 40 человек погибли, 61 пострадали.

ЧП произошло в уезде Хуаялянь в туннеле "Дацин". Поезд состоял из восьми вагонов, рассчитанных на 350 пассажиров.

По предварительным данным, состав столкнулся с техникой, расчищавшей пути от камней. Второй и третий вагоны сошли с рельсов.


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?