40 человек погибли в аварии с пассажирским поездом на востоке Тайваня

На востоке Тайваня сошел с рельсов пассажирский поезд, сообщает zakon.kz.

По информации РИА Новости, 40 человек погибли, 61 пострадали.

ЧП произошло в уезде Хуаялянь в туннеле "Дацин". Поезд состоял из восьми вагонов, рассчитанных на 350 пассажиров.

По предварительным данным, состав столкнулся с техникой, расчищавшей пути от камней. Второй и третий вагоны сошли с рельсов.

????????A train de-railed in a tunnel in Taiwan on Friday, with at least four people feared dead so far and more than 20 injured.

???????? 台湾花莲一架列车出轨,目前已经造成20余人受伤,4人死亡 pic.twitter.com/jbtJSZhsh5