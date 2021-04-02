Какую помощь окажут пострадавшим от пандемии алматинским бизнесменам

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на онлайн-брифинге для СМИ сообщил, что сейчас в городе готовят пакет мер для поддержки бизнес-сообщества, которые пострадали во время пандемии , передает zakon.kz.

Сагинтаев отметил, что меры поддержки обсуждаются вместе с бизнес-сообществом и палатой предпринимателей "Атамекен". На этих заседаниях было предложено отменить долги по коммунальным платежам, аренде за период простоя.

Пакет мер по поддержке бизнесменов предусматривает субсидирование убытков среднего предпринимательства, субсидирование коммунальных платежей в полном размере, создание общественных рабочих мест, освобождение от аренды государственного и квазигосударственного имущества, субсидирование 30% арендной платы для арендаторов рынков и ТРЦ.

Кроме того, подготовлен ряд мер поддержки на республиканском уровне. Это освобождение от налогов и платежей бизнеса, чья отрасль находится под запретом или ограничениями, социальные выплаты работникам в отраслях, находящихся под запретом или ограничениями, отсрочка по уплате всех видов налогов, предоставление отсрочки по кредитам и другие.