Многие молодые родители интересуются, как поставить в очередь в детсад своего ребенка. Это можно сделать сразу же после его рождения через онлайн услугу либо обратившись в ЦОН, сообщает zakon.kz.

Римма Джумабаева на своей странице в Facebook просит подсказать, как записать ребенка в очередь в детсад. Комментариев на ее пост поступило много, одни говорят, что надо через Bilimalmaty.kz, другие – через egov.kz, ЭЦП, третьи – через Open Almaty и т. д.

Одни советуют записывать ребенка в очередь в тот день, когда мама узнала про беременность, другие - в тот же день, когда ребенок родился, то есть прям из роддома.

Многие мамы щедро поделились своим опытом. Так, Евгения Рычагова-Шевцова пишет: "Сейчас всё просто. Встаньте в очередь на balabaksha.open-almaty.kz (нужен ключ ЭЦП). Мы встали когда дочке был год. Потом ждёте когда в садике идёт набор и подаёте заявку в нужный садик. Они ее подтверждают и приносите документы по списку(нам дали в садике). Даже если очередь 3568 всё-равно по возрасту идете. Это номер очереди по городу,как мне объяснили в садике. И принимают сейчас в некоторых садиках с 1.8 месяцев. Ничего не платили, сотрудники сада даже помогли подать эту заявку".

Мадина Кудабаева: "Когда пришел момент отдать ребенка в детский сад в 2018 г, я подала заявку через Open Almaty, выбрав садик через дорогу. Ответ положительный пришел на следующее утро. В очереди никогда не стояли, в садик пошли по микроучастку даже не по прописке".

Мери Маданбекова: "После рождения сразу поставили в очередь в детский сад. Каждый год в мае месяце идёт набор детей в сад, надо мониторить через ЭЦП опен Алматы балабакша. Если зайдёте в эту платформу вам пошагово все покажут сами. Дочери 2.4 мес, вот уже 5 мес как ходит в госсад"

Как поставить ребенка в очередь детского сада

После регистрации рождения ребенка можно сразу же подать заявление на его постановку в очередь детского сада. Это можно сделать через онлайн услугу портала либо обратившись в ЦОН. Просмотреть очередь можно также через сервис портала электронного правительства eGov.kz.

При обращении в ЦОН требуются следующие документы:

Заявление

Свидетельство о рождении ребенка

Удостоверение личности одного из родителей

Документ, подтверждающий право на получение первоочередного места в детсад

Справка, выданная с места работы военнослужащего или сотрудника специальных государственных органов

Заключения психолого-медико-педагогической консультации для детей с особыми образовательными потребностями

Для удобства и экономии времени вы можете забронировать очередь в ЦОН онлайн

Но для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и ужесточения изоляционных мер в Республике Казахстан ЦОНы приостановили работу на период карантина.

Государственные услуги в т.ч. постановку на очередь детей дошкольного возраста (до 6 лет) для направления в дошкольные организации можно получить онлайн, а также некоторые услуги и сервисы доступны в мобильном приложении ЕgovМоbile, Telegram-боте eGovKzBot2.0 и социальных сетях Facebook и VK.

Государственная услуга предназначена для постановки в очередь в дошкольную организацию детей дошкольного возраста в дошкольные организации с государственным образовательным заказом независимо от видов, формы собственности и ведомственной подчиненности.

Через портал вы можете получить услугу:

С помощью ЭЦП:

1. Авторизоваться на портале или зарегистрироваться

2. Перейти по кнопке "Заказать услугу онлайн"

3. Заполнить поля электронного запроса

4. Подписать заявку электронной цифровой подписью (ЭЦП)

5. В личном кабинете (в разделе "История получения услуг") ознакомиться с уведомлением об обработке вашей заявки, которое поступит в течение указанного времени.

График работы портала

Круглосуточно, за исключением технических перерывов, связанных с проведением ремонтных работ.