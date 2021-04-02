В Центре Гамалеи научились обновлять вакцину от коронавируса 

В Центре Гамалеи разработали механизм обновления вакцины от COVID-19. Об этом сообщил директор учреждения Александр Гинцбург, передает zakon.kz.

Это та же технология на основе аденовирусных векторов, где по последовательности спайк-белка, с измененной первичной структурой, буквально в течение суток синтезируется новая последовательность, и на следующие сутки она вставляется уже в использованный вектор, и практически у вас генно-инженерная конструкция, которая позволяет ее использовать в качестве вакцинного препарата, готова, — сказал он РИА Новости.

Сейчас обсуждается вопрос, нужно ли в этом случае проводить все фазы испытаний новой вакцины. В мировой практике есть примеры, когда препарат проверяли на ограниченной выборке до ста человек.

По его словам, если он дает такой же адекватный защитный эффект, но уже против нового штамма, запускать его сразу же можно в массовое производство.

На данный момент обнаружены новые мутацию коронавируса в Великобритании, ЮАР, Бразилии, Индии и некоторых других странах.