2 апреля всемирный день информирования об аутизме

С аутизмом связано множество стереотипов и опасных заблуждений, среди которых призывы отказаться от вакцинации, вера в чудодейственные диеты и требования изолировать людей с аутизмом. Между тем, аутизм или правильнее расстройство аутистического спектра (РАС) - не болезнь, а особое состояние развития ребенка с нарушениями в трех областях: коммуникация, социальное взаимодействие, паттерны повторяющихся действий. Точно известно, что это врожденное состояние, которое скорее всего останется с ребенком на всю жизнь, поскольку лечения аутизма не существует

Однако, каждому ребенку можно привить навыки общения и самостоятельности в той или иной степени. Именно этим занимаются в аутизм-центрах "Асыл Мирас" Фонда Булата Утемуратова. На сегодняшний день в Казахстане 9 таких центров, где все услуги оказываются бесплатно. Здесь работают по научно доказанным методикам и верят, что повышение знаний об аутизме и его признаках, а также своевременная диагностика и коррекция способны значительно повысить качество жизни ребенка с РАС и его семьи.

Каждый день мы говорим родителям: аутизм – это не приговор. Сегодня существуют доказавшие свою эффективность методы развития недостающих навыков. Чем раньше у ребенка будет выявлено РАС, тем продуктивнее будет работа, а значит увеличатся шансы вырастить самостоятельного и адаптированного к жизни в современном обществе человека, - отметила Камила Лукпанова, программный менеджер Фонда Булата Утемуратова.

Несмотря на то, что в каждом случае РАС проявляется по-разному, существуют основные признаки, на которые стоит обращать внимание родителям и членам семьи в первые годы жизни ребенка:

отсутствие зрительного контакта, ответной улыбки и реакции при обращении по имени;

ограниченное использование жестов, отсутствие указательного жеста;

отсутствие речи и звуков;

слабый интерес к сверстникам и совместным играм;

желание выстраивать предметы (игрушки) в линию;

проявление нежелательного поведения: агрессии, самоагрессии, невыполнение просьб;

повышенная чувствительность к звуковым раздражителям.



В мировой практике также существуют инструменты для предварительной диагностики. Например, чек-лист M-Chat позволяет родителям самостоятельно провести первичную диагностику ребенка до трех лет. Стоит подчеркнуть, что результаты теста не являются основанием для постановки диагноза, но заставляют задуматься об обращении к квалифицированным специалистам.

За 7 лет существования аутизм-центров "Асыл Мирас" в диагностическую службу записаны более 8 тыс. детей. После завершения трехмесячной программы мы видим, что в среднем уровень владения навыками улучшается в 2 раза. Но лучший результат показывают дети, работа с которыми началась до 5 лет. Поэтому у нас в планах открытие новых центров, мы также продолжим работать на просвещение наших граждан и инициировать обсуждения по вопросам аутизма с коллегами и государственными структурами, - подытожила Камила Лукпанова.