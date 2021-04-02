Во Франции мужчина пробрался в Елисейский дворец с горящей бутылкой

Мужчина, вооруженный бутылкой с зажигательной смесью попытался пробраться во двор Елисейского дворца — резиденции президента Франции Эммануэла Макрона, сообщает zakon.kz.

По информации Le Figaro, инцидент произошел в ночь на 2 апреля. По данным издания, злоумышленника сопровождали два сообщника, которые снимали все на видео. Гражданина с бутылкой, в горлышко которой был вставлен кусок зажженной ткани, заметили в тот момент, когда он перелазил через забор.

Полиция задержала трех граждан и поместила их под стражу по подозрению в попытке применения насилия с использованием оружия. Следствие установит, бросил ли мужчина бутылку целенаправленно или случайно уронил перед задержанием.

По предварительным данным, анализ жидкости из бутылки показал, что она не опасна. 30-летний нарушитель порядка в свою очередь назвал себя художником и заверил, что не собирался предпринимать никаких насильственных действий.

В январе мужчина во французском Нанте напал с саблей на офицеров полиции, прибывших по вызову о нарушении общественного порядка. Пострадал один из стражей порядка. Офицер получил ранения в области ноги и паха, ему наложили десять швов и отправили на больничный. По предварительным данным, нападавший вышел из себя в ходе семейной ссоры, так как находился под воздействием алкоголя и нелегальных психоактивных веществ.