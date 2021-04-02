Мамин открыл обновленный КПП "Кордай" на границе с Кыргызстаном

2 апреля 2021, 13:56
Фото: Tazabek

Пункт пропуска "Кордай"-"Ак Жол" на границе Казахстана и Кыргызстана снова заработал. Именно через этот КПП лежит самый короткий из доступных наземных путей из Алматы в Бишкек, передает zakon.kz.

По информации киргизских СМИ, в торжественном открытии КПП участвовали премьер-министры Казахстана и Кыргызстана Аскар Мамин и Улукбек Марипов соответственно. Глава нашего правительства подчеркнул значимость открытия контрольно-пропускных пунктов для экономики двух братских республик.

Марипов отметил, что основной целью реконструкции и модернизации пунктов пропуска является создание благоприятных условий для людей, пересекающих кыргызско-казахстанскую границу.


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