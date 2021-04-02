Грязь, а не дороги: Акимат Алматы наказал виновных в хаосе в Алгабасе

Утром мы рассказывали об ужасном состоянии дорог и электросетей в алматинском микрорайоне Алгабас. О тяжелых условиях жизни рассказали нам проживающие там люди, мы, в свою очередь, попросили объяснить ситуацию лично акима мегаполиса Бакытжана Сагинтаева, что он и сделал. Уже после обеда пресс-служба акимата распространила информацию о конкретных шагах по улучшению инфраструктуры в Алгабасе, передает zakon.kz.

По информации акимата Алматы, строительство водопроводных и канализационных сетей в микрорайоне Алгабас продолжается. По мере завершения строительно-монтажных работ подрядной организацией АО "Алматыинжстрой" производится подсыпка дорог инертными материалами по улицам Оракты батыр, Кара Жорга, Алдияр, Зулпыхар, Самен батыр, Молдагулова, Естемесова и Кенжекей.

Документация на строительство 30,8 км новых дорог в мкр. Алгабас разработана, определяется подрядная компания. По завершении работ по прокладке сетей водопровода и канализации, а также гидроиспытаний начнутся дорожно-строительные работы. До конца текущего года планируется заасфальтировать порядка 10 км дорог в мкр. Алгабас. По поручению акима мегаполиса была создана специальная рабочая комиссия, которая занялась решением вопросов новых микрорайонов на присоединенных территориях. После обращения жителей была проведена внеплановая проверка. Выяснилось, что подрядчиком допущены такие нарушения, как отклонение от проекта, отсутствие качества и нарушение технологии производства строительно-монтажных работ, - сообщили в акимате Алматы.

За допущенные нарушения подрядная организация АО "Алматыинжстрой" была привлечена к административной ответственности по ст. 312 ч.1, чт. 309 КоАП РК. Горакимат заявил, что после принятия мер подрядчиком нарушения устранены. Вместе с тем за отсутствие контроля в отношении авторского надзора Производственного Кооператива "Институт Казгипроводхоз" и технического надзора ТОО "Бэлко-Строй" приняты меры по ст. 317-1 ч. 1 КоАП РК.

На сегодняшний день силами подрядчика ул. Алдияр и ул. Жана курылыс засыпаны щебнем на полную ширину улицы. В настоящее время ведутся работы по засыпке тротуара из гравийно-щебеночной смеси улиц Жана курылыс-1, 2, 6, Аксенгир, Бабажанова, Кенжекей, Туран, Оракты батыр, Керимсал, Казына, Монке би, Мухитдинова, Султан. - заключили в акимате Алматы.

Подготовил Альберт Ахметов