В КГД рассказали, как импортеры уходят от налогов

На брифинге в СЦК заместитель председателя комитета государственных доходов министерства финансов РК Жайдар Инкербаев объяснил, для чего в электронном формате внедряют Сопроводительные накладные на товары (СНТ), передает корреспондент zakon.kz.

По словам Инкербаева, в прошлом году оформление импорта товаров на фиктивных грузополучателей составило порядка 16%.

Грубо говоря, каждая шестая машина была оформлена на компании, которые не являются получателями этих товаров. Тем самым, не были уплачены налоги НДС на импорт со стран ЕАЭС. В настоящее время проводится пилот - применение электронной Сопроводительной накладной на товары (СНТ). СНТ, хотим отметить, что при пилоте никаких штрафных санкций не применяется. Задача пилота - отладить все информационные системы, задействованные в этом процессе, - сказал он.

Представитель КГД добавил, что по многочисленным обращениям налогоплательщиков сроки пилота были перенесены: по подакцизным товарам до 1 июля 2021 года, по товарам, ввозимым и вывозимым по странам ЕАЭС до 1 июля 2021 года, по товарным виртуальным складам - до 1 ноября 2021 года, по товарам из перечня изъятия ВТО и товарам с применением цифровой маркировки начало пилота перенесено на 1 июля 2021 года - срок окончания 1 февраля 2022 года.

Вместе с тем во исполнение вчерашнего поручения главы государства пилот будет продлен до 1 октября текущего года. Сегодня в СМИ субъекты розничной торговли выступают против внедрения СНТ. Особо хотим ответить, что для налогоплательщиков, которые занимаются розничной торговлей, в том числе так называемые "магазины у дома", нет необходимости выписывать сопроводительные накладные на товары и везти в виртуальный склад. Они только подтверждают СНТ на приобретенную алкогольную продукцию, - заключил Инкербаев.

Оксана Скибан, Нур-Султан