Дождь и снег. Прогноз погоды на 3 апреля 

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 3 апреля, сообщает zakon.kz.

Большая часть Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона, с которым сохранится погода без осадков. Лишь на севере и западе РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидаются осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на юго-западе – пыльная буря, на юге – гроза, - сообщили в ведомстве.

В Жамбылской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Мангыстауской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области порывы 23-28 м/с, в Мангыстауской области местами – пыльная буря.

В Алматинской, Западно-Казахстанской, ночью и утром в Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Алматинской области местами – гололед.

В Павлодарской, Атырауской областях ночью местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской, Актюбинской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Актюбинской области местами –гололед, в Кызылординской области днем местами – гроза.