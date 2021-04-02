"Барыс" заинтересовался киберспортом

Хоккейный клуб "Барыс" заключил меморандум о сотрудничестве с Федерацией киберспорта Казахстана, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу федерации.

Главная целью сотрудничества станет развитие и популяризация киберспортивной деятельности в Казахстане. В рамках меморандума планируется проведение совместных мероприятий с целью вовлечения новой спортивной аудитории в это популярное направление, таких как проведение совместных киберспортивных мероприятий под эгидой ЧУ "Хоккейный клуб "Барыс" и РОО "Qazaq Cybersport Federation".

Кроме этого будут реализовываться совместные проекты с привлечением спонсоров для популяризации киберспорта, а также развития его видов среди хоккейных болельщиков и среди молодежи (обмен опытом, соревнования, турниры и другие).

Помимо этого на базе ХК "Барыс" будет создана киберзона для проведения соревнований, тренировок и других совместных мероприятий, а также будут проводиться мероприятия с привлечением спортсменов-профессионалов (фанаты против звезд ХК "Барыс", корпоративные турниры, студенческая лига).

По словам вице-президента ХК "Барыс" Арнура Альшерова, в последнее время киберспорт выходит на новый уровень во всем мире.

Помимо небольших региональных соревнований проводятся чемпионаты мира по различным дисциплинам. Подобные турниры пользуются небывалым зрительским интересом. Мы считаем, что работа в данном направлении откроет новые возможности для нашего клуба. Сотрудничество с Федерацией киберспорта поможет быстрее освоиться в новом для нас пространстве и принесет только положительные моменты, - сказал он.

Директор по развитию Федерации киберспорта Казахстана Бауыржан Садиев подчеркнул, что в последние годы крупные мировые спортивные клубы все чаще интересуются киберспортом.

Инвестируют в эту сферу и клубы NBA, и футбольные гранды типа ПСЖ, Манчестера Сити или Барселоны. Они собирают собственные составы, причем по разным дисциплинам - от Dota 2 до спортивных симуляторов. Это не может не радовать. Мы уверены, что в скором времени казахстанские спортивные клубы начнут развивать и это направление. Партнерство с таким топ-клубом как ХК "Барыс" дает нам в этом еще больше уверенности. Вместе мы продолжим популяризировать Esports и активно участвовать в развитии всей цифровой инфраструктуры, - отметил он.