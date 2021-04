Первоапрельский розыгрыш в Бельгии закончился арестами. Есть пострадавшие

Крайне невеселым оказался День смеха (1 апреля) для жителей столицы Бельгии Брюсселя. Более 2 тыс. человек, поверив записи на Facebook, собрались в парке повеселиться. В итоге толпу разгоняла конная полиция с водометами, передает zakon.kz.

На Facebook-страничках появилась информация о том, что 1 апреля в Брюсселе пройдет "Fake festival" (фейковый фестиваль), на котором выступят авторы и исполнители мировых хитов - Кэлвин Харрис и Daft Punk (группа, по сообщениям в объявлении, должна была воссоединиться после недавнего распада).

Едва объявление появилось в Сети, люди стали выражать готовность посетить мероприятие в социальных сетях. Организаторы вечеринки, получившей название "La Boum", почуяли неладное и заявили, что это ненастоящий фестиваль, а всего лишь первоапрельский прикол. Но людей, уставших от карантина, было не остановить. Более 2 тыс. человек пришли в назначенное время , но их там встретила лишь полиция. В Бельгии введен жесткий карантин, и скопления людей запрещены.

Стражи порядки не стали церемониться с гражданами.

Были сняты кадры, на которых омоновцы распыляли водометы для разгона двухтысячного скопления людей в парке Буа-де-Камбр в столице Бельгии.

На кадрах видно, как офицеры верхом на лошадях нападают на огромную толпу гуляк, в то время как двое полицейских прижимают мужчину к полу в центре толпы.

Многие из завсегдатаев вечеринок с криком бегут с места происшествия, хотя другие стоят на своих местах и ​​бросают в полицию бутылки и другие снаряды.

На одном снимке изображена девушка с окровавленным лицом, которую успокаивают друзья, когда они пытаются покинуть место столкновения, в результате чего по меньшей мере 11 человек получили ранения, в том числе один ранен железным прутом, брошенным бунтовщиком.

Между тем, на другой видеозаписи видно, как молодая женщина, которая выглядит обнаженной до пояса, повалилась на землю и была растоптана полицейскими лошадьми, когда прохожие бросились ей на помощь.

