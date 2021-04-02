Первоапрельский розыгрыш в Бельгии закончился арестами. Есть пострадавшие

Крайне невеселым оказался День смеха (1 апреля) для жителей столицы Бельгии Брюсселя. Более 2 тыс. человек, поверив записи на Facebook, собрались в парке повеселиться. В итоге толпу разгоняла конная полиция с водометами, передает zakon.kz.

На Facebook-страничках появилась информация о том, что 1 апреля в Брюсселе пройдет "Fake festival" (фейковый фестиваль), на котором выступят авторы и исполнители мировых хитов - Кэлвин Харрис и Daft Punk (группа, по сообщениям в объявлении, должна была воссоединиться после недавнего распада).

Едва объявление появилось в Сети, люди стали выражать готовность посетить мероприятие в социальных сетях. Организаторы вечеринки, получившей название "La Boum", почуяли неладное и заявили, что это ненастоящий фестиваль, а всего лишь первоапрельский прикол. Но людей, уставших от карантина, было не остановить. Более 2 тыс. человек пришли в назначенное время , но их там встретила лишь полиция. В Бельгии введен жесткий карантин, и скопления людей запрещены.

Стражи порядки не стали церемониться с гражданами.

Были сняты кадры, на которых омоновцы распыляли водометы для разгона двухтысячного скопления людей в парке Буа-де-Камбр в столице Бельгии.

На кадрах видно, как офицеры верхом на лошадях нападают на огромную толпу гуляк, в то время как двое полицейских прижимают мужчину к полу в центре толпы.

Многие из завсегдатаев вечеринок с криком бегут с места происшествия, хотя другие стоят на своих местах и ​​бросают в полицию бутылки и другие снаряды.

На одном снимке изображена девушка с окровавленным лицом, которую успокаивают друзья, когда они пытаются покинуть место столкновения, в результате чего по меньшей мере 11 человек получили ранения, в том числе один ранен железным прутом, брошенным бунтовщиком.

Между тем, на другой видеозаписи видно, как молодая женщина, которая выглядит обнаженной до пояса, повалилась на землю и была растоптана полицейскими лошадьми, когда прохожие бросились ей на помощь.

Belgium: A young woman seriously injured by the police on horseback! ????????

I wonder, who are the real criminals?

Coronavirus measures by the City of Brussels! pic.twitter.com/Q4uvat41sE — Franky (@DarkiFranky) April 1, 2021



По информации The Sun, во время беспорядков ​​были арестованы в общей сложности 15 человек. Мэр Брюсселя Филипп Клоуз выступил с критикой горожан.

Людям нужно подышать свежим воздухом, но мы не можем терпеть такие собрания, как в Буа-де-ла-Камбр после того, как сегодня днем ​​снова наблюдали с директором Сен-Пьера за усилиями, предпринимаемыми в центре вакцинации для борьбы с этим вирусом, - написал в Твиттере мэр.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро объявил 24 марта, что с прошлой субботы в стране будет четыре недели пасхального карантина.

Консультативный комитет [corona] решил сделать выбор в пользу кратковременной боли. Мы хотим подавить третью волну, - сказал он.

Де Кро добавил, что необходимы новые меры, поскольку "британский вариант сейчас является доминирующим в Бельгии, а циркуляция вируса является самой высокой за четыре месяца".

Работа на дому является обязательной, в то время как действует ночной комендантский час с 22:00 до 5:00, а выезд за пределы страны запрещен.

Де Кроо признал, что "это было трудное решение", и сказал, что понимает, что "многие люди будут разочарованы".