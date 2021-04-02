Власти в четвертый раз снесли донерную в центре Алматы

В Алматы в очередной раз снесли донерную в центре города, передает zakon.kz.

Как сообщают в Управлении градостроительного контроля, известное среди алматинцев кафе "Алматы донер" на пересечении улиц Абая - Масанчи сносили уже четыре раза.

Незаконный статус пристройки был установлен судом еще в 2016 году, после чего последовал снос. Тем не менее, собственник настойчиво продолжает предпринимать попытки - уже в четвертый раз здесь проходит снос на разных этапах строительства. Накануне работы были пресечены на этапе установки металлического каркаса, - отметили в управлении.

1 апреля стало известно о сносе на улице Гоголя летней террасы ресторана "Пинта", которая, как оказалось, построена на землях государственного фонда.