7 млн тенге на благоустройство памятника "Урочище Акмыш" украли в Мангистауской области

2 апреля 2021, 16:35
Фото: silkadv.com

Главу историко-культурного заповедника и директора ТОО подозревают в хищении более 7 млн тенге, сообщил на брифинге следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

Антикоррупционной службой по Мангистауской области окончено производством досудебное расследование в отношении и.о. руководителя ГУ "Мангистауский государственный историко-культурный заповедник" Управления культуры, развития языков и архивного дела области" и директора ТОО, — сообщил Бигайдаров.

По его словам, указанные лица совершили хищение денежных средств, направленных на благоустройство природного памятника "Урочище Акмыш", что привело к ущербу государству в размере 7 420 200 тенге.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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