Риски, ответственность, подводные камни: легко ли быть залогодателем

В жизни бывают разные ситуации, должник может заболеть или потерять работу. И если вы согласились стать залогодателем, то должны осознавать все риски и ответственность, которая будет на вас возложена, передает zakon.kz.

Кто такой залогодатель? Зачастую залогодателем имущества не всегда выступает сам заемщик в банке. В качестве залогодателя с согласия банка выступает третье лицо, обладающее имуществом, устраивающее кредитора в качестве обеспечения. Залогодателем может быть, как сам заемщик, то есть должник, так и его представитель, как друзья, родственники и другие лица. Подробнее рассказывает банковский омбудсман.

Что может выступить в качестве залога?

1. Залог является одним из способов обеспечения исполнения обязательств.

2. В качестве залога могут быть: банковская ссуда, аренда, договор купли-продажи и другие.

3. При невыполнении должником возложенных на него обязательств, банк – кредитор вправе реализовать его заложенное имущество, предусмотренное в рамках Гражданского Кодекса РК.

Предметом залога может быть любое имущество, которое не изъято из гражданского оборота, в том числе предприятия, здания, сооружения, оборудование и т.д., на которое в последующем в соответствии с законодательными актами РК допускается обращение взыскания.

Есть ли подводные камни для залогодателя?

Вы гарантируете свое имущество в качестве залога по обязательствам должника? Тогда вы должны знать и помнить, что всегда есть вероятность наступления следующих возможных рисков:

- Вы не сможете распорядиться своим имуществом до того момента, пока не прекратится залог;

- Если должник, за кого вы выступаете в качестве залогодателя, не исполнит или ненадлежащим образом исполнит обязательство перед банком, то банк вправе взыскать заложенное имущество;

- Знайте, что в случае смерти должника, вопрос долга остается и сохраняется до решения вопроса с его правопреемником;

- Должник может повести себя недобросовестно, используя залогодателя в корыстных целях для оформления кредита, и в последующем избегать обязательства по выплате кредита.

Залогодателю необходимо помнить, что если он соглашается отвечать своим имуществом по обязательствам должника, то его заложенное имущество будет полностью зависеть от платежеспособности и добросовестного поведения самого должника перед банком. Зачастую бывает так, что должник не выполняет свои обязательства по погашению долга, избегает кредитора, зная, что у него есть залогодатель, который понесет полную или частичную ответственность по выплате займа.

Может ли залогодатель заставить должника исполнять свои обязательства надлежащим образом?

Случаи бывают разные. Допустим, у должника имеются уважительные или неуважительные причины неисполнения своих обязательств перед банком.

У залогодателя не имеется юридической силы заставить (понудить) должника исполнять свои обязательства или устранить создавшуюся угрозу для своего имущества.

Чтобы не ждать слишком долго или пытаться добиться надлежащего выполнения обязательств должником, вы, как залогодатель, должны знать, что у вас есть выбор, а именно - защитить свои права на имущество, которые временно на основании договора принадлежат кредитору. В этом случае, вам необходимо обратиться к кредитору по вопросу исполнения обязательств заемщиком (или гарантом) для того, чтобы сохранить заложенное имущество.

Имущество уже реализуется, а кто понесет убытки?

В пункте 1 статьи 289 Гражданского кодекса РК прописано, что должник, который исполнил обязательства другого лица перед банком, вправе предъявить требование или, иначе говоря, регресс, к этому лицу в размере исполненного им обязательства. Таким образом, при реализации вашего залога и погашении долга за счет ваших денег, вы также можете предъявить требования к самому должнику.

Можно ли предотвратить продажу заложенного имущества?

Залогодатель, который выступает третьим лицом должника, имеет право до продажи предмета залога прекратить обращение на него взыскания, а также его реализацию, при исполнении, обеспеченного залогом, обязательства или ту его часть, исполнение которой просрочено. Данное право не ограничивается договором.

Итак, чтобы не дошло до реализации имущества, залогодатель по своему выбору при наличии у него такой финансовой возможности вправе: внести только ту часть долга должника, которая является просроченной; например, в соответствии с графиком погашения оплачивать текущие платежи; погасить долг должника полностью.

Когда залогодатель вправе требовать возмещение убытков от должника?

Вы должны понимать, что право требования от должника в порядке регресса возникает только после внесения соответствующих сумм банку - кредитору. Поэтому, не осуществив оплату кредитору, залогодатель не имеет права требовать возмещения убытков от должника.

Что будет с залогом в случае смерти должника?

Залог приостанавливается с момента, когда прекращается обязательство, обеспеченное залогом.

Наследники должника, к которым перешли его права и обязанности отвечают по долгам должника в пределах стоимости имущества, которое перешло к ним как наследственное имущество. При этом необходимо знать, что залог может обеспечивать обязательство только в пределах стоимости имущества должника, перешедшего к его наследникам, то есть не в полном объеме.

Кредитор не вправе требовать обеспечения разницы, если к наследникам должника перешла меньшая стоимость исполнения обязательств, которая была у должника.

Помните, что залоговое жилье нельзя перезакладывать, дарить, продавать и сдавать без согласия кредитора.