Какие нормы должны соблюдаться в прививочных пунктах Алматы

Какие нормы должны соблюдаться во временных прививочных пунктах, рассказала заместитель главного санитарного врача Алматы Асель Калыкова, передает zakon.kz.

Временный прививочный пункт должен иметь достаточное оснащение - компьютеры, место для проведения осмотра, его опроса, измерения давления, установления эпидемиологического анализа, или на наличие в момент нахождения в пункте каких-либо острых вирусных заболеваний. Далее должно быть отдельное помещение для самой вакцинации. В кабинет кроме медсестры и прививаемого третьи лица не допускаются. При сборе пяти человек достается вакцина, потому что она чувствительная: нужно дать время для разморозки, чтобы флакон не содержал льдинок, посмотреть, не изменился ли цвет. Для хранения вакцин нужно морозильное оборудование. Температура хранения -18 градусов, - объяснила она.

Затем человек, получивший вакцину, должен проследовать в помещение, где в течение 30 минут будет под наблюдением врача.

Сегодня в Алматы вакцинация проводится в 56 прививочных пунктах. Количество прививочных пунктов планируют увеличить до 250.Они могут быть расположены в том числе в торговых центрах и рынках.