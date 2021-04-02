Печень нуждается в заботе – профилактика важна или как избежать злокачественных опухолей

Онкологические заболевания печени можно выявить на ранних стадиях. Для этого человеку достаточно на регулярной основе проходить минимальные обследования: сдавать анализы крови пару раз в год и проходить УЗИ. Особенно это касается тех, кто относится к группе риска или же у кого в роду были какие-то проблемы с этим жизненно важным органом. О необходимости профилактики, существующих способах диагностики и группах риска, рассказал zakon.kz врач-гепатолог/гастроэнтеролог ННОЦ Айбар Ағынбай.

- Айбар Ерболович, какие заболевания печени существуют, и какие из них относятся к онкологическим?

Функции печени могут быть нарушены из-за множества различных причин и заболеваний. Всего известно более ста заболеваний печени, различного происхождения, имеющих разное течение и прогноз. Эти патологии могут быть как врождёнными, наследственными, так и приобретенными и встречаться у людей любого возраста. Одни заболевания могут иметь небольшую продолжительность и излечиваться полностью, другие – могут беспокоить человека годами и приводить к необратимым изменениям в ткани печени и к серьезным, жизнеугрожающим состояниям.

В зависимости от этиологии существует несколько видов заболеваний печени: вирусные (гепатиты А, Е, В, С, D и др.), бактериальные и паразитарные болезни печени (описторхоз, альвеококкоз, эхинококкоз, туберкулез, шистосомоз, амебиаз), алкогольный и неалкогольный гепатоз/стеатогепатит, сосудистые (тромбоз и портальная гипертензия), наследственные (гипоплазия, гемохроматоз, дефицит альфа-антитрипсина), а также опухолевые заболевания (гемангиома, кисты, гепатоцеллюлярная аденома и карцинома). К доброкачественным опухолям относят гемангиому, аденому, фоликулярную нодулярную гиперплазию.

Если говорить подробнее о злокачественных новообразованиях печени, то к наиболее распространенным относят – гепатоцеллюлярную карциному или печеночно-клеточный рак (ГЦК), которая возникает из самой ткани печени (гепатоциты) и холангиокарционому, это опухоль, прорастающая из клеток как внутрипеченочных, так и внепеченочных желчных протоков.

Чаще всего злокачественная патология развивается на фоне уже имеющихся болезней печени: цирроз печени любой этиологии, хронических вирусных гепатитов B и C, хронических воспалительных заболеваний печени, аутоиммунных расстройств или злоупотребления алкоголем и сопутствующей ему алкогольной жировой болезни печени.

Самой распространенной причиной заболеваний цирроза и ГЦК являются гепатиты В и С. У больных этими видами гепатита в 200 раз чаще диагностируется ГЦК.

Злоупотребление алкоголем также относится к основным факторам заболеваний, поражающих печень, приводящим к хронической болезни печени, что со временем переходит в цирроз, который уже в дальнейшем может привести к развитию рака печени.

- Вы упомянули про гепатиты. Где человек может ими заразиться и насколько они распространены в Казахстане?

- Да, одна из распространенных причин, приводящая к тяжелым патологиям печени, это вирусные гепатиты. Их делят на две группы: передающиеся фекально-оральным путем, то есть через пищу и грязные руки и парентерально – через кровь, сперму, слюну и другие биологические жидкости. Могут передаваться от матери к ребенку при родах, стоматологических процедурах, при незащищенных кожных контактах в салонах красоты при нанесении татуировок, пирсинге, маникюре, педикюре.

В Казахстане, как и в целом, для региона Центральной Азии, гепатиты – весьма распространенное заболевание. К примеру, в Европе гепатиты В и D встречаются нечасто. Дело в том, что у них вакцинировать население начали раньше, а у нас только в 90-х годах. После введения вакцинации и у нас стал снижаться уровень заболеваемости гепатитами. Но люди, не получившие вакцину до 90-х годов, являются потенциальными переносчиками.

- Какие виды гепатитов могут стать причиной развития злокачественной патологии печени?

- Если говорить о развитии онкологического заболевания печени, то здесь негативную роль играют гепатиты В, С, и D – это парентеральные гепатиты. В зависимости от совокупности множества факторов, таких как возраст, штамм вируса, состояние иммунитета, наследственность, проведенное лечение, острая форма парентеральных гепатитов может переходить в хроническую форму, а затянувшееся активное вирусное воспаление вызывает в последующем развитие заболевания в цирроз печени. Любой цирроз может превратиться в рак – гепатоцеллюлярную карциному. И еще один немаловажный момент, вирусные гепатиты, особенно гепатит С — зачастую без перехода в цирроз может стать причиной рака печени. Но несмотря на отсутствие вакцины от этого вида гепатита, современные препараты обеспечивают полное выздоровление в 95% случаев и, благодаря программе контроля гепатитов, обеспечиваются в Казахстане на бесплатной основе.

- Сколько времени должно пройти, чтобы человек мог почувствовать, что с ним, с его печенью происходит что-то нехорошее?

- У каждого индивидуально. При алкоголизме и не пролеченном гепатите на развитие болезни в среднем уходит 15 лет. В случае с гепатитом С, около 10 лет. Но при наличии нескольких факторов, например, гепатит С и алкоголь, тяжелый цирроз может развиться гораздо быстрее, в течение 5 лет.

Необходимо отметить, большая проблема в том, что многие болезни печени протекают бессимптомно. Есть люди, которые уже на начальных стадиях чувствуют дискомфорт в правом подреберье, немотивированную слабость, постоянную сонливость, апатию. Это начальные признаки. Есть признаки затяжного процесса, когда уже проявления осложнений выходят на первый план – пожелтение кожных покровов, светлый стул, тошнота, сухость во рту, жажда, отеки на ногах, увеличение или вздутие живота, кровотечение из десен, вен пищевода и желудка.

- Как влияет питание, жирная пища, ожирение на печень?

- Мы часто слышим фразу «ожирение печени». Несомненно, одним из факторов, приводящих к нему, считается ожирение, возникшее зачастую в рамках метаболического синдрома. Но если верить статистическим данным, у 30% людей с нормальной массой тела можно диагностировать жировую болезнь печени. В нашем регионе у тучного человека высокие шансы иметь жировую болезнь.

В свою очередь, в западных странах жировой гепатоз печени занимает лидирующие позиции среди причин цирроза печени и уже все чаще появляется в статистических данных о трансплантации печени. Он конечно имеет свои стадии развития, течения, методы коррекции. Если имеется подозрение на наличие жировой болезни печени, необходимо оценить ее состояние, сдать анализы, провести определенные инструментальные исследования и исключить вторичную причину.

- Куда нужно обращаться и какие обследования необходимо пройти для диагностики заболеваний печени?

- Для того, чтобы провести диагностику печени, ее функциональных поражений, прежде всего необходимо обратиться для первичного приема к терапевту. Врач на основе осмотра, сбора анамнеза и при обнаружении проблем, связанных с печенью, направит к гастроэнтерологу или гепатологу. В зависимости от диагноза пациенту может понадобиться также консультация онколога, инфекциониста, хирурга и других специалистов.

После первичного осмотра пациент направляется на обследования. Это могут быть как общие клинические исследования, так и более специфические анализы, такие как маркеры вирусных гепатитов, определение концентрации желчных кислот, онкомаркеры, генетическое тестирование, исследование продуктов обмена веществ в печени и т.д. Отклонение от референсных значений каждого из этих показателей может свидетельствовать о той или иной патологии печени, в том числе злокачественного характера.

А уже для оценки структурных изменений, подтверждения и постановки окончательного диагноза используются инструментальные методы диагностики: УЗИ, КТ, МРТ, эластометрия, сцинтиграфия (радиоизотопное сканирование), биопсия печени. УЗИ фиксирует размеры печени, её положение, форму, строение и целостность капсулы, а также структуру паренхимы во всём объёме. МРТ информативен для визуализации новообразований в печени, оценки состояния желчных протоков, КТ позволяет визуализировать новообразования сосудов печени.

В настоящее время доступен неинвазивный метод оценки печени, широко используемый в стране. Это фибросканирование печени, которое позволяет установить стадию поражения органа путем оценки ее плотности и эластичности, содержания жира.

Таким образом, у каждого метода своя специфика, а объем необходимых диагностических процедур, в зависимости от предполагаемого диагноза, выбирает врач. Только специалист должен направлять на те или иные лабораторные и инструментальные обследования и интерпретировать результаты.

- Какое лечение применяется при злокачественных образованиях печени?

- Для лечения рака печени, в зависимости от стадии заболевания, применяется несколько подходов: хирургическое вмешательство, химиотерапия, облучение. Объем операции зависит от распространенности процесса, функционального состояния пациента и стадии поражения печени. Это могут быть как радикальные методы, такие как резекция и трансплантация печени, так и малоинвазивные, но при этом достаточно эффективные методы терапии.

Методы химиотерапии включают эмболизацию, при которой в кровеносный сосуд, питающий опухоль, вводится спираль, блокирующая доставку крови к опухоли, и одномоментную инфузию химиотерапевтического средства, замедляющую прогрессирование злокачественного процесса. Важным плюсом метода является действие препаратов только на опухолевый очаг без воздействия на здоровую ткань. Также применяются методы абляции – радиочастотная, крио, этаноловая, термо, когда происходит прямое воздействие на опухоль с ее последующим разрушением.

В противоопухолевой терапии на более поздних стадиях успешно применяется таргетная терапия, позволяющая блокировать рост и распространение раковых клеток.

В целом, следует отметить, что пациентам с тяжелыми и злокачественными заболеваниями печени целесообразно обращаться в крупные центры, где при оказании медицинской помощи применяется индивидуальный подход и работают мультидисциплинарные группы, состоящие из профильных специалистов: онкологов, гепатологов, морфологов, химиотерапевтов и др. Кроме того, в таких специализированных центрах можно получить второе мнение при сомнительных, непонятных и сложных клинических случаях, что очень важно в онкологии.

- Как пациентам из регионов можно получить консультацию ваших врачей либо лечение в вашей клинике?

Прежде всего отмечу, что в нашем Центре работает единственное в Казахстане специализированное отделение гепатопанкреатобилиарной хирургии, где применяется высокотехнологичное медицинское лечение пациентов с самыми тяжелыми формами заболеваний органов брюшной полости (поджелудочная железа, желчный пузырь, печень), а также проводится трансплантация органов.

Так как наша клиника республиканского уровня, то к нам на лечение направляются пациенты со всех регионов. Здесь операции любого уровня сложности успешно проводятся нашими хирургами и поставлены на поток.

Руководствуясь своим правом выбора медицинской организации, закрепленного нормами Кодекса РК «О здоровье и системе здравоохранения» и правилами оказания стационарной помощи Министерства здравоохранения РК, пациенты с любого региона республики могут обратиться в наш центр за лечением, имея направление от медицинской организации по месту проживания, это может быть и онкоцентр, и организация ПМСП.

Кроме того, сейчас с учетом эпидемиологической ситуации и ограничительных мер по передвижению, возросла востребованность телемедицинских консультаций. В нашем центре дистанционные консультации практикуются достаточно давно и довольно успешно, с учетом большого пациентопотока преимущественно со сложными диагнозами. С помощью видеосвязи наши врачи обмениваются данными со своими более опытными зарубежными коллегами, в том числе для получения второго мнения.

Поэтому для тех, кто нуждается в срочной квалифицированной медицинской помощи либо не может добраться в наш центр из-за отсутствия времени или ограничений, связанных с передвижением ввиду карантина, мы проводим такие дистанционные консультации, используя телемедицинские технологии.

- С каким стадиями рака печени обычно приходят пациенты в вашу клинику?

К сожалению, зачастую люди обращаются к нам уже на поздних стадиях. Как отмечалось выше, проблемой является бессимптомное течение злокачественных патологий печени. В этом органе отсутствуют болевые рецепторы. Ярко выраженные признаки заболевания проявляются уже на поздних стадиях, когда у человека появляется желтушность, начинает накапливаться жидкость в брюшной полости, что делает рак печени сложным и опасным.

При последних стадиях пациенты часто не операбельны, полностью удалить опухолевый конгломерат не удается. Применяется лечение химиотерапией, которое в основном направлено лишь на уменьшение болевых симптомов.

- Какова выживаемость пациентов после перенесенной онкологии печени?

В онкологии для оценки эффективности проводимого лечения и определения прогноза для жизни обычно используется показатель 5-летней выживаемости. Он учитывает количество людей, которые прожили в течение пяти лет после постановки диагноза и начала терапии. Прогноз выживаемости можно установить исключительно основываясь на результатах полного обследования и клинического течения заболевания. При каждом виде рака печени свой прогноз выживаемости, которая зависит от многих факторов, таких как, стадия онкопроцесса, возраст пациента, наличие хронических и сопутствующих заболеваний, исходного состояния печени.

Так вот, согласно статистическим данным КазНИИОиР за 2019 год при злокачественных новообразованиях печени 5-летняя выживаемость составила 23,8%. Такие низкие показатели связаны с тем, что довольно часто рассматриваемая патология сопровождается другими нарушениями. К примеру цирроз, который сам по себе представляет смертельную угрозу. В целом, при таких видах рака печени как гепатоцеллюлярная карцинома и холангиокарционома, продолжительность жизни очень мала.

- Какие советы для профилактики опухолевых заболеваний печени вы можете порекомендовать?

Для своевременного выявления новообразований и предотвращения развития злокачественного процесса, важно проходить регулярные осмотры, в особенности людям из группы риска. Это больные гепатитами B и С, состоящие на диспансерном учете, медработники, работающие с такими пациентами, а также люди с наследственной предрасположенностью. Все они обязательно должны проходить обследования с периодичностью раз в полгода, включая диагностику КТ, МРТ либо УЗИ.

Общими рекомендациями являются своевременная вакцинация от вирусных гепатитов, профилактика вирусных инфекций, рациональное питание, отказ от злоупотребления алкоголем и применения синтетических добавок. При наличии проблем с весом, сахаром, щитовидной железой, тоже необходимо следить за свои состоянием, так как отсутствие контроля может привести к патологиям печени.

Оксана Скибан, Нур-Султан